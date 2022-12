¿TransMilenio por la Séptima? Mitos y realidades del proyecto de movilidad

El Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, hizo una serie de precisiones relacionadas con la construcción de la troncal de TransMilenio por la Séptima. Advirtió que tendrá un carril exclusivo que no ocupará el de los vehículos y que no se acabará la tradicional ciclovía de los domingos en ese corredor.



Tras varios rumores sobre lo que ocurriría si se construye una troncal por esa importante vía, la administración distrital respondió sobre los cuestiononamientos que considera como imprecisiones: ¿Cabe o no la Troncal en la Carrera Séptima? ¿Genera problemas de salud? ¿Se acaba la ciclovía en ese corredor?



Estas fueron las respuestas de Janneth Mantilla, directora del IDU:



¿TransMilenio generará un problema de salud pública por las emisiones de gases?



Cuando TransMilenio entre en operación el número de buses que circulan por la Carrera Séptima se reducirá en un 80%. Dentro de poco, solo circularán 140 buses de TransMilenio con tecnología limpia y amigable con el medio ambiente. Menos buses, menos contaminación.



¿El TransMilenio cabe en la Séptima?



El corredor de la Séptima no es homogéneo. No obstante el diseño permitirá contar con 21 estaciones ubicadas estratégicamente que garantizarán el espacio para los peatones, mínimo dos carriles por sentido para el tráfico mixto y un carril exclusivo para TransMilenio en ambos sentidos. A la altura de las estaciones los buses de TransMilenio contarán con un carril adicional de sobrepaso. Entre las calles 100 y 200 no solo cabe sino que además tendrá una CicloRuta de 11 kilómetros.



¿Se arrasará con los predios del corredor?



Según Catastro Distrital hay un total de 26.675 predios en ambos costados del corredor. Para el proyecto sólo se necesitará la adquisición de 300 predios, esto equivale al 1,08% de todos los predios del corredor.



¿Se acaba la Ciclovía de los domingos y festivos?



Esto no es cierto. La ciclovía se adaptará al corredor como ha ocurrido en otras vías de la ciudad que cuentan con troncal de TransMilenio, como la calle 26.



Lo cierto es que el costo de la obra se duplicará, La obra total costará 2.4 billones de pesos incluyendo la compra de predios.



El IDU hizo estas precisiones porque según la entidad hay políticos que están inventando mitos para hacer campaña de cara a las elecciones Presidenciales del año entrante.



