Una alcaldesa, un duro atentado y una luz para el metro: lo que fue noticia en Bogotá

Varios hechos marcaron la agenda noticiosa en Bogotá durante el 2019, entre ellos, la elección de la primera alcaldesa de Bogotá y los altos niveles de contaminación que provocaron la alerta amarilla y naranja en la capital del país.

1. Desmanes y vandalismo tras paro nacional

Varias jornadas de movilizaciones se presentaron finalizando noviembre e iniciando diciembre. Los marchantes bogotanos le pidieron al Gobierno mejores condiciones educativas y laborales.

Las jornadas se vieron opacadas por algunos hechos de vandalismo, en el que encapuchados destrozaron estaciones de TransMilenio, vandalizaron los articulados y pintaron la Plaza de Bolívar.

2. Histórico: Claudia López, la primera mujer alcaldesa de Bogotá

La exsenadora Claudia López, del partido Alianza Verde, ganó la Alcaldía de Bogotá y será la nueva mandataria capitalina hasta 2023.

Con el 100 % de las mesas escrutadas, López obtuvo 1.108.541 votos, equivalentes al 35,21 %, mientras que el favorito en las últimas encuestas, el independiente Carlos Fernando Galán, quedó relegado al segundo lugar con 1.022.362 (32,48 %).

3. Atentado a la Escuela General Santander

El 17 de enero sucedió el peor atentado terrorista en la capital del país.

Una camioneta cargada de explosivos ingresó en la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander, sobre las 9:30 de la mañana, posteriormente chocó con un alojamiento y sucedió una explosión que cobró la vida de más de 20 personas.

4. Consorcio chino construirá metro de Bogotá

El consorcio APCA Transmimetro, conformado por las empresas China Harbour Engineering Company y Xi’An Metro Company, se quedó con el contrato de construcción y operación de la primera línea del metro de Bogotá.

APCA Transmimetro se quedó con el importante contrato, que supera los 13 billones de pesos, por presentar la oferta más económica.

La primera línea del metro de Bogotá irá desde el Portal de las Américas hasta la calle 72 y tendrá una extensión de 23.96 kilómetros, en 16 estaciones. Asimismo, contará con 23 trenes y una capacidad para 72.000 pasajeros cada hora, por sentido.

5. Rock al Parque celebró 25 años

El 29, 30 y 1 de julio, en el parque Simón Bolívar, se llevó a cabo el festival gratuito más grande de América Latina, Rock al Parque.

Este año celebró su edición número 25 con grandes artistas como Juanes, Fito Páez, Babasónicos, entre otros. Además, contó con un show especial para niños con 31 Minutos.

6. Fuerte temblor se sintió en Bogotá

Sobre las 4:00 de la tarde del 28 de enero se registró un sismo de 4,7 el centro del país. El movimiento telúrico se sintió fuertemente en Bogotá.

Según informó en su momento el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro fue el volcán Nevado del Huila con una profundidad de 9 kilómetros.

Por fortuna, el temblor no dejó personas afectadas ni daños materiales.

7. Reducen velocidad a 50 km/h en varias vías

En noviembre, el Distrito anunció el inicio de controles al límite de velocidad de 50 kilómetros por hora en la Avenida de las Américas, la Avenida Boyacá, la Avenida 68, la avenida Ciudad de Cali y la calle 80.

Estas vías concentran el 25% de los accidentes de tránsito que se registran en toda la ciudad, por lo que la Alcaldía tomó la medida.

8. Instalación de cámaras salvavidas

La Alcaldía de Bogotá informó que instaló cámaras para detectar a los infractores de tránsito en la Avenida Boyacá, Autopista Norte, Avenida NQS, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Caracas, Autopista Sur, calle 80 y calle 13.

Dichas cámaras detectan las infracciones por exceso de velocidad, no tener revisión técnico-mecánica, no portar los seguros ordenados por la ley, irrespetar el semáforo y las señales de tránsito, y no reducir velocidad en zona escolar.

9. Declaran alerta amarilla y naranja por contaminación

El Distrito declaró en febrero la alerta amarilla y naranja, especialmente en las localidades de Kennedy, Bosa y Tunjuelito, por los altos niveles de contaminación ambiental en Bogotá.

Los incendios, vehículos, industrias y vientos causaron el aumento del material particulado en el aire de la ciudad.

Adicionalmente, la Alcaldía autorizó la medida de pico y placa durante todo el día para contrarrestar los niveles de contaminación.

