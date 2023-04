Universidad Pedagógica en alerta por instalaciones en estado crítico

La Universidad Pedagógica dio a conocer que realizó un diagnóstico sobre cómo estaba su planta física. El resultado es preocupante, ya que actualmente sus edificaciones están en precarias condiciones y las instalaciones son insuficientes ya que se encuentran averiadas y obsoletas.

Para la universidad la situación es crítica ya que hay un deterioro avanzado de la infraestructura lo que genera preocupación entre estudiantes, funcionarios y docentes. Todos ellos en este momento tienen altos niveles de riesgo.

La universidad cuenta con tuberías anticuadas, no se pueden cumplir con los requerimientos de seguridad contra incendios y de rutas de evacuación, hay deficiencias en la infraestructura como los pisos, techos, paredes, escaleras, señalización, baterías sanitarias, entre otros espacios, lo que no permite las actividades académicas y laborales con normalidad. Además, asegura que no se han podido cumplir con los requisitos normativos exigidos por las Secretarías de Salud, Ambiente e Integración Social.

“La Universidad Pedagógica Nacional hace un llamado a la sociedad, pues la casa de los docentes merece tener unas instalaciones dignas, que respondan a las expectativas que la comunidad educativa y el país entero tienen sobre los futuros licenciados de Colombia, en donde se puedan formar maestros y maestras que piensan la educación y la pedagogía”, se lee en el comunicado.

A eso se le suma, que, según la universidad, el crecimiento de la oferta ha desbordado la capacidad de la planta física de las instalaciones, ocasionando condiciones de hacinamiento que representan uno de los índices más bajos de metro cuadrado construido por estudiante.

