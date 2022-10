Universitaria denuncia agresión sexual en bus de TransMilenio

Valentina es una joven universitaria de 23 años que salió en un bus de TransMilenio, y en medio del camino, sintió que, en el tumulto, detrás de ella, un hombre estaba realizando actos obscenos y evadiendo el acto, el tipo se escudó diciendo que era inocente, a pesar de que Valentina sintió una agresión por parte del hombre.

"Yo iba en el bus y en un momento sentí una sustancia caliente en mi pantalón, volteo a mirar, y detrás de mí tenía su aparato reproductor en la mano. Inmediatamente yo lo enfrento y le cuestiono, me dice que no es un fluido corporal, sino agua. Que él no hizo eso. Yo empiezo a gritar para que los usuarios llamen a la Policía", señaló la universitaria.

Cuando la joven se percata, grita y los usuarios detienen al presunto abusador para no permitirle salir del articulado, hasta que la Policía realiza la captura para llevarlo a la URI de Puente Aranda.

"Yo iba en la ruta B14 llegando a la estación carrera 32. El bus para, no había nadie. Sin embargo, uno de los usuarios lo empuja hacia el bus porque se iba a bajar, pero no lo permitimos. Le sigo recriminando e insiste en que es agua. Nos bajamos en la estación de La Sabana y ahí un policía nos toma la versión. Manifiesto que pondré la denuncia, le hacen legalización de captura. Vamos a la URI de Puente Aranda, lo señalan por injuria en vías de hecho y recortan la parte del pantalón donde cayó el fluido y esa pieza está en cadena de custodia para hacer un cotejo que se demora aproximadamente dos meses según me dice Medicina Legal", agregó Valentina.

Sin embargo, señala que posteriormente se lo encontró, y el hombre declaró que esas conductas las tiene porque siguió su instinto.

"Tuve la oportunidad de encontrarme con él después de que nos llevaran a la URI y dijo que esas conductas las hace porque siguió si instinto", señaló la víctima.

Se presume que el hombre que fue capturado es docente y tiene aproximadamente 32 años.

Valentina, publicó en redes sociales un video que se ha vuelto viral, donde se ve al hombre y ella lo acusa de ser un depravado.

"Hemos recibido amenazas, comentarios desfavorables por lo sucedido, donde las personas dicen que es culpa mía, ¿Por qué no te moviste? Te hubieras movido y ya, ¿Tú eras virgen?, entre otros comentarios que quisieran incluso, darle la razón y lo toman como un chiste, algo tan grave".

Por su parte, hizo un llamado de atención para que la justicia tome las riendas de estos casos en los que hombres se aprovechan de la vulnerabilidad de las mujeres.

"A qué están exponiendo los niños que puedan estar con él. No sabemos cómo actúa o intercepta a las víctimas. Si lo hace con una persona adulta, qué puede hacer con menores", concluyó.

