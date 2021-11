Vacunas de Pfizer que llegarán a Bogotá solo se utilizarán para segundas dosis

Tras el anuncio del Gobierno Nacional este martes, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, aclaró que a partir de este miércoles las vacunas de Pfizer contra el COVID-19 que lleguen a la capital, solo se utilizarán para las segundas dosis pendientes.

La vacuna Pfizer que llega a la ciudad de Bogotá, probablemente hoy (miércoles) o mañana, será exclusivamente para segundas dosis pendientes. Es decir, que no habrá vacuna Pfizer para iniciar esquema porque no vamos a tener más Pfizer adelante. Entonces no sería lógico aplicarles la primera con Pfizer sino se va a tener la segunda, porque recuerden los problemas que se presentaron para completar esquemas de Moderna explicó Gómez.

Como se acabó el biológico de Pfizer en Bogotá, el funcionario recalcó que las personas que deseen aplicarse su primera dosis no podrán hacerlo con esta vacuna, a excepción de las mujeres en gestación.

"Otra población que podrá acceder a la vacunación con Pfizer de primera y segunda dosis son las mujeres embarazadas, pero para la población general no habrá primera dosis. Hemos tenido incomodidad en algunas partes porque las personas necesitan Pfizer y ahí aclaramos que no contamos con esta posibilidad. Si alguna persona pide tercera dosis con Pfizer, es importante que sepa que no hay", añadió.

En cuanto al proceso de vacunación con terceras dosis que inició este miércoles con el personal de salud de Bogotá, la Secretaría explicó que se espera reforzar el esquema de un aproximado de 190.000 trabajadores de este sector.

"Todo el personal de salud que ha hecho un gran sacrificio, pueden recibir esta tercera dosis. El personal debe acercarse con su carné de vacunación y el carné laboral donde certifica que trabaja en alguna entidad de servicios de salud. Vamos a priorizar nuevamente puntos de vacunación dentro de las clínicas y hospitales”.

“Recuerden que la mayoría de clínicas vacunó dentro de sus instalaciones como el hospital del Tunal, el Hospital de Kennedy, el hospital de San Ignacio, el de Santa Clara, la Fundación Cardioinfantil, en todas ellas estamos vacunando con terceras dosis", agregó Gómez.

La Secretaría informó que a partir de este miércoles funcionará un nuevo punto de vacunación en la Plaza de los Artesanos. Este jueves se habilitarán los puntos en la Hacienda Santa Bárbara, Metrópolis, Nuestro Bogotá y el viernes en el centro comercial Titán Plaza.

