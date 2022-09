Ventana de un helicóptero cayó sobre una casa en Bogotá

Este domingo 11 de septiembre se presentó un hecho particular en la localidad de Engativá, en Bogotá, donde la ventana de una aeronave cayó sobre la terraza de una vivienda.

Según informó Noticias Caracol, la casa afectada hace parte del conjunto residencial Quintas de Santa Bárbara, en el barrio Cortijo. Por fortuna, el objeto que cayó no le causó lesiones a nadie, ya que, según la dueña de la casa, no habían personas en la terraza.

Publicidad

De igual forma, la propietaria informó que las autoridades, Policía y Bomberos, llegaron al lugar para atender la situación.

Tras el hecho, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, adscrita a la Aeronáutica Civil, señaló que se indaga lo que pudo haber ocurrido y se determinarán las causas.

También se conoció que la ventana hace parte de un helicóptero que cubría la ruta Bogotá - Guaymaral.

(2/2) De acuerdo con los primeros reportes, el incidente no produjo heridas a personas, daños de consideración ni afectaciones a la operación aérea. pic.twitter.com/uIKsvlDCZP — Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (@DIACC_COL) September 11, 2022

Escuche el podcast Ser campeón viene con manual:

Publicidad

Le puede interesar: