Víctima de extorsión fue llamada por el delincuente mientras hablaba con Noticias Caracol

Un comerciante de Bogotá que ha venido siendo extorsionado durante los últimos 20 días, fue contactado por su extorsionista mientras explicaba su angustiosa y riesgosa situación para un informe de Noticias Caracol .

"Usted coloca de su parte y no lo molestamos más. No va a recibir llamada de más nadie amenazándolo, ni nada. Para que usted sepa, nosotros somos unos tipos, no unos niños", le dijo el extorsionista a la víctima en plena entrevista.

"Nosotros queremos que el patrón vea que usted está interesado", prosiguió, antes de pedirle diez millones de pesos consignados vía Nequi al comerciante.

Otro caso de extorsión fue en el que los delincuentes exigían hasta 50 millones a otro comerciantes. Al no acceder a hacer el pago, los atacaron desde un carro con diez impactos de bala, seis de ellos terminaron en una ventana de su casa: "Al ver que ellos no pagaron, vinieron y balearon la casa", contaron

"Mi hija dormía a menos de 20 centímetro y mi esposa, donde ella se despierte asustada por los disparos la hubieran asesinado", relataron.

Este es el informe de Noticias Caracol