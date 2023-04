Víctimas de la masacre en Fontibón y perfil del homicida abatido; era del Chocó y tenía anotaciones

Ya se conoce la identidad del inquilino que llevó a cabo la masacre en Fontibón, Bogotá, y que acabó con la vida de cuatro personas, luego de que le cobraran el arriendo. Se trató de Manuel Moreno Valois, un hombre oriundo de Chocó, que fue abatido por la Policía tras cometer los atroces crímenes.

Vecinos del barrio donde residía el asesino aseguraron que era conocido y que se dedicaba a vender verduras y productos en una carretilla. Un vecino cercano, que prefirió mantener su identidad en anonimato, indicó que para él, Moreno Valois no mostraba ningún tipo de trastorno mental.

"Él se dedicaba a vender en una carretica lo que es verduritas, semimercaditos acá en Zona Franca. No sé por qué tomaría la decisión de hacer esto, creo que no fue la mejor opción de irse de este mundo también llevándose a gente inocente, que tampoco tiene la culpa. Me pongo en el lugar de ellos porque se les entiende el dolor también, estoy muy indignado y muy triste", afirmó el vecino a Noticias Caracol .

El asesino arrendatario

Moreno Valois asesinó a su arrendataria, Hilma González, de 82 años, presuntamente por el cobro de la renta. La mujer fue una de las cuatro víctimas fatales de la masacre en Fontibón.

Según Yolanda Cañizales, familiar de las víctimas, el asesino agredió también al esposo, a uno de los hijos y a una nieta de la señora González. Sin embargo, la hermana de la mujer logró salvarse al lanzarse por una ventana a pesar de tener 80 años.

Además de González, las otras tres víctimas fueron identificadas como Sofía Pulecio, de 19 años, Orlando Gutiérrez, de 51 años y José Manuel Gutiérrez, de 83 años.

Antecedentes penales

Manuel Moreno Valois, un colombiano que vino de Istmina, Chocó, tenía anotaciones en su expediente por tentativa de homicidio, hurto calificado y porte ilegal de armas. Sin embargo, las autoridades investigan los motivos que llevaron a este hombre a cometer esta masacre que enluta a varias familias en Bogotá.

