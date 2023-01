Video: desalmados intentaron abandonar a perrita en plena vía de Bogotá mientras esta los perseguía

Indignación está ocasionando un video que circula en redes sociales en el que se ve el momento en el que personas, en un vehículo particular de placas CVU961, intentaron abandonar en plena vía pública de la localidad de Suba, en Bogotá, a una perrita de raza criolla color negro, ante los ojos de decenas de espectadores.

Luego de que la dejan en la vía, de acuerdo con las imágenes grabadas por un motociclista, la perrita intenta alcanzar el vehículo en varias oportunidades corriendo detrás de este. Sin embargo, a pesar de lo que estaba ocurriendo, el vehículo negro en ningún momento se detiene, solo hasta que sus ocupantes se percatan de que están siendo grabados.

Publicidad

“Ocupantes de este vehículo abandonaron a una perrita en una transitada vía de Suba, dejándola en grave peligro de ser atropellada. La recogieron cuando se vieron grabados, pero seguro la abandonarán de nuevo o la maltratarán”, se lee en la publicación que acompaña el video en redes.

Antes de recogerla nuevamente, el hombre que conduce el vehículo particular se detiene detrás de un bus del Sitp y llama al animal. Sin embargo, sigue su camino a toda velocidad, todo esto mientras la perrita lo persigue arriesgando su vida entre los carros.

En los últimos momentos del video y al verse acorralado por el motociclista que lo estaba grabando, el hombre finalmente dejó subir nuevamente al vehículo al animal que porta una pañoleta rosada.

“Desgraciados, ojalá cuando se aburran de ellos los bajen del carro y los dejen tirados. El perrito estaría mejor lejos de esa plaga. No puedo ver más casos así, ¿qué le sucede a la gente?, ¿qué tienen en su cabeza? Por favor, no más abandono de animales, no más”, son algunos de los comentarios de usuarios en redes, quienes hacen un llamado a la Alcaldía de Bogotá y la Policía para que ubiquen a los dueños del carro y les impongan la respectiva sanción.

Ocupantes de este vehículo abandonaron a una perrita en una transitada vía de Suba, dejándola en grave peligro de ser atropellada. La recogieron cuando se vieron grabados, pero seguro la abandonarán de nuevo o la maltratarán 😠.@animalesbog Ayudemos a encontrarla RT! pic.twitter.com/AjN7QbzxaY — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) January 3, 2023

Publicidad

Le puede interesar