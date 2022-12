Video: En libertad hombre en estado de embriaguez que atropelló a joven en Boyacá

Una cámara de seguridad captó el momento en el que Cesar Leonardo Becerra fue arrollado por un vehículo en Duitama, Boyacá, que, según las autoridades, era conducido por un hombre bajo los efectos del alcohol.

“Lo único que cuenta es que empieza y empieza a dar botes y botes encima del vehículo el carro y comentan, según algunos testigos, que el carro se apagó y mi primo cayó al piso y el conductor al sentirse pues en el accidente lo que hace es arrancar y él estaba debajo”, dijo a Blu Radio Duván Danilo Becerra, familiar del herido.

Juan Camilo Torres, testigo del accidente, narró los instantes de la tragedia: “El carro le paso por encima y emprendió la huida y pues cogí mi moto y me fui a seguirlo porque no le alcancé a coger las placas, cuando me encontré más adelante había estrellado un taxi y había estrellado otro vehículo".

El joven de 25 años continúa en el Hospital Regional de Duitama, donde le diagnosticaron politraumatismos por accidente de tránsito, una fractura en el omoplato, una fractura en la clavícula derecha, fractura en varios arcos costales del lado derecho, entre otras lesiones.

Por su parte, autoridades manifestaron que el conductor tenía grado dos de embriaguez y que fue dejado en libertad por orden de un juez.