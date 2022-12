Video: Insultos a simpatizantes de izquierda durante manifestación en Bogotá

Mientras se acercaban a la Plaza de Bolívar a formar parte de la denominada Marcha por los Héroes,Junto a personas de sus equipos de trabajo, el concejal Hollman Morris y Bruno Díaz, entre otros,

fueron atacados con decenas de insultos provenientes principalmente de personas mayores, quienes pidieron con gritos que se retiraran de la marcha.

Vea también: #TeQuitásEsaCamisetaOTePelamos: el video de amenaza durante marcha en Medellín

“Fuera asesinos”, “Lárguense”, y más insultos junto a rechiflas,“Salí a rechazar los actos terroristas, me solidarizo con la Policía y los familiares de las víctimas y los líderes sociales, pero el odio y la violencia no se puede combatir con más odio. Salí a marchar y lamentablemente me encontré con un grupo al parecer de uribistas, que no hicieron sino insultarme, increparme, agredirme, pero seguimos adelante,, denunció el concejal Hollman Morris.

Publicidad