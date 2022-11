¡Vuelve y juega! Hombre que decía “estar loco” manoseó a joven en TransMilenio

Un nuevo caso de acoso sexual en un bus de TransMilenio se presentó este miércoles. Una joven usuaria denunció que un hombre la manoseó en pleno asiento del articulado.

Según el relato de la víctima, el agresor, un hombre que sobrepasaría los 50 años, usaba costales para ocultar sus actos obscenos y hacerse pasar como “una persona loca”.

Explicó, además, que la situación se presentó después de tomar un bus en la estación de la calle 187, norte de Bogotá, con rumbo hacia la calle 57, en Chapinero.

“Yo me subí al TransMilenio, me senté del lado derecho y allí estaba ese sujeto, como de unos 57 años. Iba con unos costales y se hizo a mi lado y empezó a arrinconarme. De pronto mandó la mano a mi entrepierna, yo quedé pasmada y los nervios me bloquearon, luego el tipo sacó un cuchillo pequeño y me lo mostró, insinuando que me quedara callada”, sostuvo la joven.

Explicó que, llevada por la valentía y en medio de un ataque de rabia, gritó y confrontó al supuesto abusador, quien, según relató, dijo a los demás usuarios del sistema que estaba loco.

El hombre se bajó unas estaciones después, pero la joven tomó una fotografía y la publicó en las redes sociales.

“Yo continué en el TransMilenio hasta la 57, tuve un ataque de nervios, me dieron agua y lloré del susto. Me bajé y me encontré con mis papás en esa parada”, puntualizó la mujer.

Este es el tipo. Por favor anúdenme. pic.twitter.com/NC5WjgB9SY — LR🐘. (@_lrojas1) June 5, 2019