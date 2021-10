Acusan al nuevo rey vallenato, José Ricardo Villafañe, de brutal golpiza a su expareja

Hay graves denuncias contra el nuevo rey vallenato , José Ricardo Villafañe, a quien acusan de propinarle una brutal golpiza a su expareja sentimental Nahomis Carolina Viana, de 22 años, en un hotel de Valledupar.

La joven, a través de un comunicado, denunció el hecho y manifestó como se siente ante la agresión física de la que fue víctima.

"Soy mujer vallenata y tristemente otra de las tantas colombianas que ha sido víctima de violencia de género. Fui agredida por el hoy rey vallenato José Ricardo Villafañe Álvarez. Lo digo con fundamentos, pues hoy cursa en su contra un proceso penal y aunque no deseo recordar la tragedia a la que me sometió esta nueva desdicha, me obliga a pronunciarme”, escribió.

La mujer mencionó que conseguir el mayor permio del Festival Vallenato "se debe basar en los valores y la identidad del pueblo vallenato".

“El Festival Vallenato no es solo una corona, son nuestros valores, nuestra identidad, es patrimonio de la humanidad. Los hechos a los que me refiero se presentaron la noche del 31 de Octubre de 2020, en su momento hubo difusión y fueron de público conocimiento, sin embargo los mismos no dimensionan el daño al que fui expuesta como mujer”, dijo.

Por otro lado, también se conoció una denuncia de otra mujer, expareja del compositor Alberto Tico Mercado, quien aseguró que sufrió golpes en varias partes de su cuerpo, incluso, publicó fotos de los moretones.

"Lo que hoy llaman rey vallenato me violentó"

"Hoy sale a relucir esto porque fue nombrado un representante de una festividad de nuestra cultura alguien que violenta a las mujeres. Lo que hoy llaman rey vallenato me violentó, me fracturó dientes, me causó hematomas en el cuerpo. Recordarlo me hace sentir perturbada", dijo Nahomis en Mañanas BLU.

Una denuncia de hace un año

"Esta denuncia fue puesta en la Fiscalía. Tuvimos la primera audiencia el 14 de octubre, a la cual el rey maltratador no se presentó", afirmó Nahomis Carolina Viana Suárez.

