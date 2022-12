¡Adiós a los partidos políticos!: Columna de Óscar Montes

Las elecciones presidenciales de 2018 serán las primeras en las que los partidos políticos no tendrán mayor protagonismo, pocos candidatos quieren ponerse la camiseta de un partido cuyo prestigio está por el suelo, nadie quiere untarse. Los aspirantes a suceder a Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño pretenden tomar la ramita de la candidatura pero sin tener que ensuciarse las manos.

El último de los aspirantes, o mejor, el más reciente, que renunció a un partido político es el ex ministro de Defensa y ex embajador en Washington,Juan Carlos Pinzón, quien le acaba de decir adiós a La U, partido oficial de Santos, que lo avaló cuando ocupó ambas dignidades.

Antes que Pinzón, otros candidatos presidenciales también han declinado a representar a un partido o movimiento político y no se trata de un asunto ideológico, pues los hay de derecha o de izquierda. El ex procurador Alejandro Ordóñez y el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, están recolectando firmas en todo el país para inscribir sus candidaturas. Lo propio hará Pinzón.

El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras también está considerando esa posibilidad, lo que tiene desconcertados a un buen número de militantes de Cambio Radical, partido del que es su jefe natural. Dirigentes liberales y conservadores están en sus directorios con las camisetas en las manos a la espera de que aparezcan interesados en ponérselas. Pero más de un antiguo y fervoroso militante lo está pensando.

La razón de esa actitud hostil por parte de los precandidatos y candidatos presidenciales es simple: muy pocos quieren a los partidos políticos. Lo que antes era motivo de orgullo hoy es motivo de vergüenza. Las encuestas así lo indican: de cien colombianos apenas 18 creen en los partidos políticos.

Los partidos políticos colombianos viven su peor momento, no solo se trata de los históricos, como el Liberal y el Conservador, sino de los más recientes, como La U, Cambio Radical y hasta el mismo Polo Democrático. Todos ellos han tenido militantes envueltos en grandes escándalos de corrupción, fenómeno que acabó por echarles la última palada de tierra que le hacía falta al poco prestigio que les quedaba.

Ningún candidato quiere cargar con el lastre de pertenecer a un "partido corrupto" y por eso le apuestan al incierto escenario de la recolección de firmas, cuyas reglas de juego tienen mas preguntas que respuestas. Una sola sirve de botón de muestra: ¿Qué pasa con quienes respaldan con su firma varias candidaturas? ¿Qué pasa con quienes firman y con los candidatos que han sido respaldados con la rúbrica? ¿Se anula la firma? ¿Carece de validez el apoyo?

En fin, asistiremos los colombianos a la "campaña de los candidatos presidenciales por firmas", por encima de los avales de los partidos políticos, el hecho no deja de llamar la atención, ya que las responsabilidades políticas recaen en las instituciones o en los partidos que avalan a los candidatos y no en un arrume de papeles lleno de firmas que -en lo que tiene que ver con nuestro país- no se le niega a nadie.

