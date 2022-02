Agreden a jóvenes que estaban haciendo pedagogía contra la compra de votos en Barranquilla

Jóvenes barranquilleros que durante este jueves estaban realizando actividades pedagógicas contra la compra de votos en varias calles del norte de Barranquilla , denunciaron ser víctimas de ataque por un grupo de cuatro hombres que se habrían bajado de una camioneta para agredirlos física y verbalmente, a la vez que les exigían que dejaran de hablar de ese tema.

Reynaldo Torres, miembro del grupo juvenil Construyamos Academia, el cual convocó la jornada, asegura que ya estaban terminando de repartir cerca de 2.000 volantes con material explicativo sobre la compra de votos, cuando los abordaron estos sujetos, quienes les habrían arrebatado el material que aún tenían en mano.

“Llegan como buscándome y me confunden con un chico que tiene la misma camisa que yo, lo empujan y empiezan a agredirlo. Luego agreden a otro, le quitan los volantes y le dicen que no debe estar repartiendo volantes. Yo me cruzo hacia el otro lado. El man llega por detrás y me agrede”, detalla el activista.

Para Torres no es posible identificar a los agresores, pero con registros que quedaron en cámaras de seguridad, anunció que interpondrá las respectivas denuncias, a la vez que notificará a la Defensoría del Pueblo de lo sucedido, pues también hacía parte de la información que entregaban, el detalle de cómo a través de los testimonios de la excongresista Aida Merlano, terminaba involucrada la dirigencia política local en presuntos casos de corrupción.

“Decían que qué hacíamos hablando sobre los Char y resaltando que nos fuéramos y que no nos buscáramos un problema. Después se quedaron merodeando la zona y nos fuimos”, explicó Torres.

No es la primera vez que estos jóvenes desarrollan dichas actividades, pues durante el 2021 salieron a las calles, con campañas pedagógicas, a explicar el caso de Centros Poblados.

