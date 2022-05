En el colegio La Enseñanza de Barranquilla, donde el alcalde de la ciudad llegó a ejercer su derecho al voto este domingo 29 de mayo, una ciudadana lo abordó para reclamarle por el evento de entretenimiento para adultos a realizarse en junio en la ciudad.

La mujer, en medio de gritos, regañó al mandatario y le pidió que tomara acciones urgentes ante la realización del evento.

"Póngase las pilas. Los ciudadanos respetables de Barranquilla no queremos pornografía en la ciudad. Usted es el alcalde, póngase pantalones. Usted está dando vergüenza trayendo pornografía, respete a las familias y a los niños", aseveró la ciudadana.

Ante esto, el mandatario le respondió delante de un grupo de periodistas que lo habían abordado para preguntarle por el avance de la jornada de votación en la ciudad.

"Es desafortunado, pero me gano yo los regaños, los insultos, pero no está en mis manos. La ley y la constitución dice que yo no tengo la potestad para decir si se puede o no. Escuchamos a la ciudadanía, pero vamos a tener la responsabilidad de asegurarnos que los entes de control acompañen ese evento y que sean ellos los que decida, pero no está en nuestra potestad legal", finalizó Pumarejo.

