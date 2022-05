Congreso de entretenimiento para adultos toca puertas en Barranquilla tras cancelación en Cartagena

El congreso de entretenimiento para adultos Lal Expo (American Adult Business Exposition) estaría buscando un espacio de realización en la capital del Atlántico, luego de que el alcalde William Dau negara el permiso para la realización del mismo en Cartagena, indicando desde la Secretaría del Interior que el evento “promueve una imagen negativa ante el mundo, como turismo sexual o de desenfreno”.

A partir de esta contingencia, los organizadores del encuentro iniciaron la gestión para que se pueda desarrollar en el centro de eventos Puerta de Oro, el cual es operador por Corferias, lo que se encuentra en una avanzada negociación, pues el evento está fechado para ser realizado entre el 12 y 15 de junio.

Publicidad

Lal Expo es reconocido por desarrollar encuentros en torno a la industria pornográfica y web cam, con orígenes en Colombia y una expansión latinoamericana.