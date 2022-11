Alcalde Char y gobernador Verano rechazan propuesta de negociación de Clan Úsuga

Es por eso que pidió al presidente Juan Manuel Santos que se mantenga firme en la decisión de no abrir diálogo con estos grupos dedicados al narcotráfico.

"Están amedretando a la gente para buscar un espacio con el gobierno porque este les ha dicho que no. Hay que desarmarlos en el espacio y no dejarlos entrar a nuestra ciudad. No nos podemos acobardar", señaló el mandatario.

A sus palabras de rechazo a una posible negociación se sumaron las del gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, para quien es vital el "control del Estado" en estas circunstancias, mediante sus fuerzas policivas y militares, para que no haya expansión agrícola.

Habló sobre las amenazas que se registraron en la Universidad del Atlántico, a través de panfletos intimidatorios. "Vamos a estar con todo nuestro cuerpo de inteligencia para hacer seguimiento", dijo Verano.