Alcaldía de Barranquilla inauguró CAI blindado en el barrio Los Andes

El barrio Los Andes cuenta con el primer Centro de Atención Inmediata CAI blindado del perímetro desde este miércoles.



Esta obra fue construida en el desarrollo de la política de seguridad del plan maestro de equipamiento que ejecuta la administración distrital a través del fondo de empleado y convivencia.



Este CAI es el número 12 entregado en la ciudad de Barranquilla con el fin de reducir los focos de delincuencia que amenazan la tranquilidad de la ciudadanía y contó con una inversión aproximada de 1.800 millones de pesos. Así mismo, contará con 16 agentes de la Policía Metropolitana.



Durante la inauguración del CAI, el alcalde Alejandro Char expresó su inconformismo por algunos opositores políticos que no quieren que la gente pague sus impuestos que son, según indicó el mandatario distrital, para reconstruir los espacios públicos de Barranquilla.



“No entiendo cómo hay algunas personas en Barranquilla que parecen que no quisieran que se hicieran más parques, han llenado de tutelas los juzgados de la ciudad a ver como tumban el impuesto a la telefonía”, indicó Char.



Entre tanto, el mandatario señaló que convocará una marcha en contra de esos pocos opositores para que no tumben los impuestos de la telefonía móvil y así se puedan seguir construyendo más parques en Barranquilla.