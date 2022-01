Alcaldía de Barranquilla maneja con “confidencialidad” detalles sobre el Caribbean Grand Prix de F1

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, habló sobre el proyecto para que una carrera de la Fórmula 1 se corra en la ciudad. El mandatario no entregó muchos detalles sobre el tema, sin embargo dijo que el dinero no sería el freno que para que la carrera no se lleve a cabo.

"No es un problema de plata, la mayoría de estas carreras se cubren con los mismos ingresos de la Fórmula 1", indicó el mandatario, quien calificó este proyecto de traer la competencia a Barranquilla como "un proceso".

"No puedo dar detalles, quisiera, pero en el momento que pueda se los contare. Hay cosas que se pueden y otras que no. Hay que ir poco a poco, hay acuerdos de confidencialidad", enfatizó el mandatario.

Sobre conversaciones con la Fórmula 1

Pumarejo no reveló si ya se reunió o no con personal de la Fórmula 1, sin embargo, dice que se está un poco más cerca que antes la llegada de la carrera a la ciudad.

"Estamos siendo considerados, no quiere decir que estemos cerca. Estamos en la mesa, antes no lo estábamos", finalizó.

Sobre la logística para la carrera en Barranquilla

"Sabemos manejar eventos masivos, tenemos la experiencia de los Juegos Centroamericanos. Como ciudad tenemos una capacidad sofisticada", aseveró.

¿Cómo surge la idea de traer la Fórmula 1 a Barranquilla?

"Surge de un grupo de personas nacionales o internacionales que estaban buscando traer a un socio ideal para poder traer esto a Colombia. Lo que parecía increíble e imposible hoy se siente un poquito más posible, un par de semanas después estábamos sentados", indicó Pumarejo.

Escuche la entrevista aquí:

