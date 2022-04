Arukin Sadem, el niño arhuaco que quiere llevarse el titulo de rey vallenato infantil este año

Rodeado de acordeones se encuentran jóvenes, adultos y niños que de disputan la corona de rey vallenato en las diferentes categorías, pero BLU Radio se encontró un caso en particular y fue el de Arukin Sadem, un niño arhuaco de 12 años que compite en la categoría infantil.

Con su atuendo tradicional de la etnia a la que pertenece, su muku, Arukin llegó al centro recreacional La Pedregosa en Valledupar para competir por primera vez por el titulo de rey vallenato infantil.

Arukin dice que el camino para un miembro de su pueblo en el vallenato no es fácil, pero que él podrá romper las barreras, como hace un año lo hizo José Ricardo Villafañe.

"Me gustaría mostrar a la gente de mi pueblo, que la gente lo conociera. Mientras practique y uno este seguro de uno mismo y de las nota que uno toque todo estará bien.

"El acordeón es algo que a mi me gusta, siento ese sentimiento grande cuando toco el acordeón, con él uno se puede dedicar a muchas cosas y me conmueve y me divierte mucho aprenderlo", contó a BLU Radio Arukin con una sonrisa en su rostro.