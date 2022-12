Barranquilla se conmovió con perdón de las Farc

En Barranquilla pocos saben lo que es sufrir una guerra. Para muchos el acuerdo que se iba a firmar en Cartagena no era más que una noticia política, con una importante trascendencia, pero no tanto como para una fiesta. No hubo reuniones masivas para ver la transmisión del evento, sin embargo, tampoco se puede referir que hubo indiferencia.

En las calles, los transeúntes se detuvieron frente a los televisores que tenían sintonizada la histórica transmisión. Todo fue improvisado. Gente que por primera vez se cruzaba en el camino, hablaba para criticar apartes del discurso de los que tomaron la palabra o para destacar algunas frases.

La dicha sobrecogió a los barranquilleros cuando Rodrigo Londoño pidió perdón a las víctimas en nombre de las Farc. "Esto es lo mejor. Se me erizó la piel", dijo Pedro Torres, vigilante de un centro comercial de la ciudad.

"Qué bueno que lo hayan dicho. La verdad me sorprendió", indicó Marina Porras, una ciudadana que se detuvo frente a las pantallas de un supermercado mientras realizaba algunas compras. "No estaba pendiente a la transmisión, pero no pude evitar verla", confesó.

Diferente a lo que hubo en otras ciudades, donde los abrazos y los aplausos le siguieron al perdón público de Londoño, en Barranquilla la gente se miró sorprendida y se dio cuenta que en serio algo estaba cambiando en ese momento para el país.

Es que los que sí vivieron la guerra, los que huyeron de las balas, cogieron un bus para Cartagena. Allá gritaron "gracias" para responderle al perdón.