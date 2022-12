Blu Radio y El Heraldo, una gran alianza informativa: editorial Ley del Montes

Los retos que impone el poder informar de manera veraz y oportuna exige por parte de los medios de comunicación un gran compromiso con su público sean oyentes, lectores o televidentes. El mundo moderno demanda de los medios de comunicación, además, el cumplimiento de otros dos importantes requisitos: inmediatez y oportunidad, porque el desarrollo vertiginoso de los hechos hace que lo que en este momento es noticia a los pocos minutos deje de serlo.

A todo lo anterior hay que agregarle dos componentes muy valiosos cuando se habla de informar desde los medios de comunicación: análisis y profundidad, pues ya no es suficiente con registrar los acontecimientos como simples espectadores. El público ya no se conforma con saber cómo, cuándo y dónde sucedieron los hechos, sino -sobre todo- por qué ocurrieron.

Para cumplir con todas estas exigencias los medios de comunicación requieren no sólo poder contar con los profesionales más calificados, sino con la mejor tecnología, que le permita a las audiencias tener el mejor acceso a la información.

Esa es la razón por la cual una vez más, como ocurrió en la pasada contienda electoral, Blu Radio y El Heraldo -dos de los medios de comunicación con mayor liderazgo del país y de la Región Caribe- hemos sumado fuerzas para conformar una gran alianza informativa que permita brindar el mejor cubrimiento del hecho político más importante en la historia reciente del país: el Plebiscito de La Paz, que servirá para refrendar -o rechazar- los acuerdos de La Habana entre el Gobierno Nacional y las Farc.

A partir de hoy y hasta el próximo 2 de Octubre, cuando se lleve a cabo la consulta popular, estaremos entregando a ustedes la información más completa sobre el Plebiscito, no sólo para los oyentes y lectores, sino también desde las distintas plataformas informativas que conforman Blu Radio y El Heraldo. En nuestras páginas Web encontrarán todos los días la información detallada y actualizada sobre la consulta popular.

De manera conjunta Blu Radio y El Heraldo realizaremos -desde hoy- debates sobre el contenido del Acuerdo Final, sus implicaciones y alcances. Para ello contaremos con la participación de expertos y analistas, quienes desde distintas orillas nos permitirán conocer de forma integral todo lo pactado en La Habana. ¿El Acuerdo con las Farc garantiza la impunidad de todos sus delitos? ¿No habrá castigo para sus crímenes de Lesa Humanidad? ¿Qué significa para La Paz nacional el desarme de 8.000 hombres y mujeres? ¿Qué pasará con las víctimas?

La gran alianza informativa Blu Radio y El Heraldo sólo tiene un propósito: que nuestros oyentes y lectores -así como nuestros seguidores en las distintas redes sociales- reciban de forma veraz y oportuna la mejor información sobre el Plebiscito de La Paz. Ese es el reto. Estamos seguros de que con todos ustedes lo vamos a cumplir.