Bomberos de Soledad anuncian cese de operaciones por falta de pagos

En Soledad los bomberos no van a ir a apagar los incendios. No hasta que la Alcaldía cumpla con el pago de las cuentas que les deben de los últimos cuatro meses, pues estos aseguran que ya no saben ni qué decirle a la gente a la que le deben plata.

"Nos deben cuatro cuentas. Nos están mamando gallo con los pagos", asegura el teniente Alexander Martínez, miembro del grupo de bomberos de este municipio.

Las declaraciones las dio a Blu Radio luego de que el equipo sofocara las llamas registradas en una vivienda del barrio Villa Rey, en donde hubo afectación a enceres sin que se comprometiera la vida de alguna persona.

Martínez indicó que incluso fue difícil llegar a atender la emergencia, pues "ya no tenemos casi combustible". Aunque este no especificó la fecha desde la que se irán a paro, señaló que el grupo tiene tomada la decisión.