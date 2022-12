Cantante salsero Danny Daniel retenido en México por ‘sonarse la nariz’

Danny Daniel, reconocido cantante de salsa colombiano, denunció que fue víctima de discriminación en el aeropuerto Benito Juárez de México por ‘soplarse la nariz’ cuando regresaba de cumplir compromisos el pasado fin de semana en el país azteca.

Publicidad

Le puede interesar: Shakira es la portada de la edición de agosto de la revista Harper's

Según lo cuenta el artista a un medio de comunicación nacional, “después de 10 años de viajar a ese país amado, un federal me señaló prácticamente de narcotraficante”, “me metieron a un cuarto, me revisaron de una forma bastarda, me bajaron los pantalones y me abrieron la maleta”.

Publicidad

El cantante cartagenero le reclamó a la Policía de la terminal aérea por considerar que hubo “discriminación” de su parte. Luego del hecho, los uniformados le pidieron disculpas al artista argumentando que todo se trataba de un protocolo a lo que Danny señaló que los perdonó al expresar que no guarda rencor ya que quiere mucho a México.

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.