Capturado Ramsés Vargas Lamadrid por escándalo de corrupción en Uniautónoma

Ramsés Vargas Lamadrid, exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, sindicado del presunto desfalco por 16.000 millones de pesos durante su administración, fue capturado en un hotel ubicado en el barrio Crespo de Cartagena.

La investigación se inició por denuncias realizadas por estudiantes de la institución, quienes revelaron que las directivas les exigieron el pago en efectivo de las matrículas para el primer semestre de este año.

Según el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el desfalco a la universidad, liderado por Vargas Lamadrid, es de 16.000 millones de pesos.

Las autoridades trabajaban en la búsqueda del exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, quién junto a otros 9 exdirectivos y exempleados que fueron capturados la mañana del pasado miércoles, está implicado en supuestas irregularidades en manejo de dineros correspondientes al pago en efectivo de matrículas de estudiantes.



Sobre Ramsés Vargas se conoció que la Fiscalía emitió una orden de captura en su contra el pasado 19 de noviembre y que, según los registros de vuelos, el 28 de febrero pasado viajó de Miami a Cartagena y desde entonces no se tenía más información de salidas del país.



A través de un comunicado, el abogado de Vargas, Iván Cancino, aseguró que su defendido estaba presto a colaborar con la labor de la Fiscalía, en el proceso que se adelanta en su contra.





Sin embargo, el abogado afirmó que el exrector de la Uniautónoma y su familia venían recibiendo amenazas contra su vida y que se le había violado el derecho a la intimidad, por lo que había solicitado que le ofrecieran garantías de seguridad para acudir ante las autoridades.



Entre los capturados se encuentra Efraín Maldonado Palma, quién fue el representante legal suplente de la institución.



Orlando Saavedra, exdirector financiero, Sindy Soler, del departamento de tesorería, Jesús Pantoja, exsecretario general, Johana Hillembrand, Pedro José Sierra García, Yeseny Morales Magdaniel y Laura Laino, del departamento jurídico de la institución y mano derecha de Ramsés Vargas durante su periodo y quien actualmente labora en el centro de conciliación.



Mariano Romero, actualmente vicerrector de medios universitarios y miembro de la sala general, fue otro de los capturados.



Abren investigación por filtración sobre capturas en Universidad Autónoma del Caribe



El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció que abrió investigación en contra el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla por la filtración de información del operativo que habría permitido la fuga del exrector y exrepresentante legal de la Universidad autónoma del Caribe, Ramsés Vargas.



Vargas, junto a nueve personas más, fue llamado a responder a la justicia por la defraudación de unos 16.000 millones de pesos del instituto. Sin embargo, la Fiscalía no pudo efectuar una de esas 10 órdenes.



