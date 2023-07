Cierran servicios de urgencia de clínica en Cartagena por incumplir estándares de habilitación

Las quejas de varios usuarios alertaron a las autoridades sanitarias de Cartagena que tras una inspección a la Clínica Dumian, antigua clínica El Bosque, ordenaron el cierre de sus servicios de urgencias y consultas externas.

De acuerdo al Departamento Distrital de Salud de Cartagena, la medida se tomó luego de verificar el incumplimiento de los estándares mínimos de habilitación como la falta de dotación adecuada de equipos y la falta de talento humano necesario.

“El servicio de urgencias no contaba con la dotación adecuada, por su parte en consulta externa se verificó que algunos servicios que se encuentra declarados en el registro especial de prestadores no se están prestando, además no cuentan con todo el talento humano requerido e incumplen el estándar de procesos prioritarios”, señaló a través de un comunicado el Departamento de Salud de Cartagena.

A su vez, el director del Departamento de Salud, José Saavedra, hizo un llamado los prestadores a cumplir con toda la normatividad vigente para evitar sanciones.

Publicidad

“Ellos realizaron un proceso de autoevaluación en el cual declararon que cumplían con los 7 estándares contemplados en la Resolución 3100 de 2109 y Resolución 544 de 2023, por lo tanto, están obligados a cumplir lo que están declarando y así evitar sanciones”, sostuvo.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: