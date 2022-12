Clínica de Cartagena deshabilita 45 camas de cuidados intensivos e intermedios por no pagos de EPS

En medio de la alerta roja hospitalaria que afronta la ciudad de Cartagena , la clínica Jesús de Nazareth suspendió el servicio de 45 camas: 27 de cuidados intensivos y 18 de cuidados intermedios, por falta de recursos.

Según dieron a conocer las directivas de la clínica, ubicada en el sur de la ciudad, las EPS le adeudan más de 14 mil millones pesos, lo que les impide pagar salarios y adquirir insumos para la atención de pacientes con COVID-19 .

“Nos vemos obligados a tomar la decisión de solicitar ante el Departamento Administrativo Distrital de Salud, clausurar las 45 camas de expansión que fueron ofertadas por nuestra institución para responder a la emergencia sanitaria que hoy en día enfrentamos por la pandemia de COVID-19”, señaló la clínica a través de un comunicado.

Gerald Meza, cirujano cardiovascular y presidente fundador de la clínica Jesús de Nazareth, detalló en diálogo con BLU Radio que son cerca de 200 empleados que “padecen” ante la falta de recursos.

“No tenemos dinero con que pagarles los salarios a nuestros trabajadores, tenemos más de 200 personas que están padeciendo porque a nosotros nos ha sido imposible pagarles debido a que nuestro dinero lo tienen las EPS y, no hemos tenido forma de lograr que ellos paguen”, indicó.

Meza precisó también que la clínica no puede asumir una responsabilidad sin insumos para atender pacientes, cuya vida está en riesgo.

“No puedo recibir pacientes y no tener para el oxígeno, no tener para los medicamentos y que por negligencia nuestra se vayan a morir, cuando la responsabilidad es de las EPS que tienen el dinero y que deben asumir estos costos”, aseguró el médico, al tiempo que hizo un llamado al Ministerio de Salud y a la Procuraduría a tomar acciones frente a esta situación que prende las alarmas en Cartagena.

Por su parte, la directora del Departamento Distrital de Salud, Johana Bueno, explicó que se han adelantado mesas de trabajo entre las EPS y la clínica y, aunque se llegaron a algunos acuerdos de pago, no se han concretado.

“De total de camas que ellos tenían entre las expansivas y las que se encontraban en el registro especial de prestadores, son 27 camas menos con las que contamos en este momento, quedando una ocupación total en camas de unidades de cuidados intensivos de un 87 %”, dijo.

La funcionaria hizo un llamado a las EPS a garantizar el flujo de recursos a las diferentes IPS y, además, señaló que se activó un plan de contingencia con las ciudades de Barranquilla y Sincelejo, para que, en caso de ser necesario, puedan recibir pacientes de Cartagena.

La ciudad tiene a la fecha 46 camas UCI disponibles, de las 356 actualmente habilitadas.