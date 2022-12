¿Colombia descertificada por Estados Unidos? Columna de Óscar Montes

"Colombia es sin lugar a dudas el país que más ha combatido las drogas y más éxitos ha tenido en ese frente. Nadie tiene que amenazarnos para enfrentar ese desafío".

Publicidad

En estos duros términos respondió la cancillería colombiana a las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que si nuestro país no mostraba resultados contundentes en la reducción de cultivos ilícitos entonces nos descertificaría en 2018.

"El Gobierno de Estados Unidos consideró muy seriamente designar a Colombia como un país que ha fallado en una manera clara en adherirse a sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra las drogas dado el extraordinario crecimiento de los cultivos y producción de coca en los últimos tres años, incluyendo un récord en los últimos 12 meses", sostuvo Trump de forma categórica.

Publicidad

La cancillería colombiana sostiene, por su parte, que la lucha contra las drogas debe darse en tres frentes: producción, tráfico y consumo. Es decir, se trata de una cadena en la que todos los eslabones son importantes, no sólo el de la producción, que es el caso colombiano, aunque en los últimos años también se ha incrementado el consumo interno.

Publicidad

En otras palabras: la lucha contra las drogas es un asunto de corresponsabilidad. Es decir, un asunto de responsabilidad compartida.

El argumento colombiano tuvo buen recibo en tiempos del demócrata Barack Obama, quien, inclusive, reconoció que Estados Unidos debía hacer mucho más para combatir el tráfico y el consumo de drogas en su territorio, entre ellas la cocaína, que se produce de forma mayoritaria en Colombia.

Publicidad

Lea también: ¡El magistrado Malo debe renunciar! Columna de Óscar Montes

Publicidad

Pero el republicano Donald Trump piensa distinto. Trump piensa que Colombia no está haciendo bien la tarea y que el incremento del consumo en las calles de las principales ciudades estadounidenses tiene que ver con que los cultivos de hoja de coca se dispararon en Colombia y que el Gobierno de Juan Manuel Santos poco o nada está haciendo para combatirlos.

De hecho, la cifra de 280.000 hectáreas sembradas de hojas de coca en Colombia es mostrada por la DEA como prueba del fracaso del gobierno de Santos en la lucha contra el narcotráfico.

Publicidad

Y por eso nos amenaza con descertificarnos, lo que sería muy grave para el país en términos económicos y comerciales, pues implicaría sanciones y restricciones a varios de nuestros productos.

Publicidad

Tener esa "matrícula condicional" es lo que menos nos conviene en momentos en los que necesitamos no sólo mantener activos nuestros mercados, sino incrementarlos, cómo se proyectó cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio (TLC) con ese país.

Haría bien la Cancillería colombiana en bajarle un poco el tono a la repuesta al Gobierno de Trump y reconocer que, en efecto, hay que redoblar esfuerzos para reducir drásticamente él área de cultivos ilícitos sembrados, pues las 280.000 hectáreas son una monstruosidad inadmisible para cualquier país. Y no sólo se trata de más hojas de coca sembradas. También subieron los cultivos de marihuana y amapola, entre otros.

Publicidad

Las respuestas destempladas, que tanto gustan a la galería, solo contribuyen a meterle candela a un incendio que todavía puede sofocarse. Ya en tiempos de Ernesto Samper y el proceso 8.000, Colombia padeció las consecuencias de un enfrentamiento con Estados Unidos.

Publicidad

En esa época no sólo nos descertificaron, sino que al propio Samper le cancelaron la visa. El entonces Presidencia sostenía en tono cínico y socarrón que eso no le importaba, pues él no necesitaba visa para ir a "Chaparral".

El presidente Santos debe saber muy bien que embarcar al país en otra película de terror parecida a la que vivimos en tiempos de Samper es lo menos conveniente en estos tiempos que corren.

La bravuconería bien podría dejarla la Cancillería para otros gobiernos, esos sí menos amistosos con Colombia, como ocurre con Nicolás Maduro en Venezuela, que cada vez que quiere nos muestra los dientes y amenaza a Santos con "contar todos los secretos de la negociación con las Farc".

Publicidad

Pero ocurre que en ese caso la respuesta de nuestra Cancillería es tímida y dócil. Que sepa la canciller, María Ángela Holguín, que las buenas maneras no riñen con el carácter y la firmeza. Y que si de lo que se trata es de mostrar carácter y firmeza con Trump, ya es hora de que también lo haga con Maduro.

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.