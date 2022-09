Con globos y mariachis despidieron a tres de las víctimas de masacre en Barranquilla

En un multitudinario sepelio, familiares y amigos le dieron el último adiós esta tarde a Chelo José Acevedo, Henry Flórez Y Danny Daniel De La Hoz, tres de las víctimas de la masacre que cobró la vida de seis personas en el barrio Las Flores, nororiente de Barranquilla , la madrugada del pasado lunes.

Entre globos blancos y flores, quienes acompañaron los cortejos fúnebres, clamaron justicia, mientras despedían a las víctimas con mariachis.

“Pido justicia. No es justo que gente inocente tenga que pagar por lo que otro ha hecho. Es duro uno enterrar a un hijo y sentirse con las manos atadas sin poder moverlas para nada porque no hay quién ayude, no llega una justicia buena allá”, manifestó una habitante del barrio Las Flores.

Los cuerpos partieron en caravana, fuertemente custodiados por la Policía, desde el barrio las Flores hasta el cementerio inmaculada concepción, en el barrio Tres Avemarías.

Mientras avanzaban en el camino, familiares y amigos de las víctimas exclamaban que ese tipo de muerte no la merecían.

Entre tanto, la Policía, 48 horas después de la masacre, afirma tener avances significativos en la investigación, e indican que el análisis de 12 horas de videos extraídos de cámaras de seguridad, han dado indicios que posiblemente permitan la identificación de los responsables.

