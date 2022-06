Con orden de un juez, joven logra que el Colegio Británico de Barranquilla lo gradúe en ceremonia

Por una fuerte riña que sostuvo en marzo pasado con otro estudiante dentro de la institución, el Colegio Británico de Barranquilla le había negado al estudiante Alfonso Ávila Manzur la posibilidad de asistir a su ceremonia de graduación y, en cambio, pretendía otorgarle el diploma de bachiller ‘por ventanilla’.

La pelea se desató cuando el estudiante ingresó a la cancha de fútbol del colegio a defender a su hermano de 14 años, quien estaba siendo agredido por otro jugador en medio de un partido. Ávila se fue a los puños con el otro alumno y este, según la institución, sufrió hasta una fractura de nariz producto de la agresión.

En ese momento, ambos estudiantes inmersos en la pelea fueron sancionados con cinco días de suspensión y, además, debieron asistir a citas con el psicólogo. Sin embargo, un mes antes de la graduación el colegio notificó a Ávila Manzur y a sus padres que no podía asistir a la ceremonia, debido a la falta grave que cometió.

El joven interpuso una tutela para exigir graduarse en ceremonia y el juez, aunque no avaló su conducta, le dio la razón al considerar que el colegio vulneró sus derechos a la defensa y al debido proceso y, por lo tanto, le ordenó a la institución hacerlo partícipe del evento de graduación.

"Yo no me opongo a que lo hayan suspendido por cinco días, a lo que me opuse fue a que se sancionara dos veces por el mismo hecho, porque eso no es posible. Es más, la primera vez que lo sancionó el colegio (en marzo) ha podido decirle inmediatamente que no podía participar en la graduación, pero no lo hizo", dijo el abogado del joven, Roberto Tapia.

Según el defensor, el colegio aceptó el fallo y este sábado, 11 de junio, el estudiante Alfonso Ávila recibirá su diploma de bachiller en ceremonia de graduación junto a quienes fueron sus compañeros durante 14 años en el Británico.

