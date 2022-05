Contraloría de Cartagena pide al presidente suspender al alcalde William Dau

La Contraloría Distrital de Cartagena le solicitó al presidente Iván Duque suspender al alcalde William Dau, mientras se investiga un presunto detrimento patrimonial en un contrato durante la emergencia sanitaria del Covid-19.

Según el ente de control, la suspensión está amparada en que el alcalde, quien suscribió el contrato como ordenador del gasto, puede “afectar, obstruir, y/o entorpecer la investigación de tipo fiscal o eventualmente comprometer o poner en riesgo aún más el patrimonio del Distrito”.

Publicidad

Se trata de un presunto detrimento patrimonial por 1.098 millones de pesos en un contrato de adquisición de pruebas diagnósticas de Covid-19, que, de acuerdo a la Contraloría Distrital, se habrían aplicado a una población distinta a la que estaba descrita en los estudios previos.

Por esta misma investigación el ente de control le pidió al mandatario cartagenero suspender a la directora del Departamento Distrital de Salud, Johana Bueno, a quien este viernes 27 de mayo el alcalde Dau apartó del cargo.

Rodeado de su equipo de gobierno en pleno, el alcalde cartagenero aseguró que la petición atenta contra la democracia y la voluntad del pueblo cartagenero que lo eligió.

“Primero se fue contra la directora del Dadis, la doctora Johana Bueno, a quien me obligó a suspender, y ahora se vino directamente contra mí (…) Este contralor de bolsillo, al servicio de los malandrines, pretender pasar por encima de la voluntad del pueblo cartagenero, fueron más de 114.000 cartageneros que me eligieron a mi libre y democráticamente como su alcalde para representarlos y defenderlos intereses del pueblo ante esos malandrines. La democracia se respeta”, señaló en un video compartido en sus redes sociales.

Publicidad

Lea también:

Sostuvo además el mandatario, que la persona que hizo la denuncia que dio pie a la investigación de la Contraloría Distrital, desmintió haber puesto dicha denuncia.

Publicidad

"Está claro que esto no es más que un proceso armado para atacarme una vez más los malandrines, y todo para que no siga mi lucha contra la corrupción, en la que cual he hablado abiertamente como los entes de control también están involucrados, cómo todos comen en el mismo plato", indicó.

El mandatario continúo su intervención asegurando que no va a permitir que condenen una vez más a la ciudad a la inestabilidad política.

“Es muy triste que a mí, que quiero y estoy empeñado en hacer las cosas de manera honesta y por el bien de los cartageneros, me la monten de esta forma, Cartagena no se merece más años de esta política sucia y oscurantista”, dijo.

La solicitud de suspensión del alcalde, al igual que de la directora del Departamento Distrital de Salud, se conocen luego de las polémicas declaraciones del mandatario cartagenero en las que en una especie de mensaje de “guerra” le advierte a la presidenta del Concejo Gloria Estrada, dejar de perseguir a sus funcionarios a través de su “perro calanchín” como llamó al contralor distrital Rafael Castillo.

Publicidad

Escuche el podcast Sin Tabú: