Corte Suprema absuelve a exgobernador de Bolívar acusado de no entregar más de 12.000 mercados

La Sala Especial de Primera instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió este miércoles, 4 de agosto, sentido del fallo absolutorio en el juicio que enfrentaba el exgobernador de Bolívar, Juaco Berrio.

El exmandatario era investigado por no entregar 12.500 mercados a familias damnificadas en medio de la emergencia generada por la ola invernal en el 2007.

Luego de un proceso de 13 años, el alto tribunal concluyó que no era posible condenar al exgobernador por prevaricato de omisión, ya que no se le podía exigir que entregara los mercados, que habían sido adquiridos por su antecesor Libardo Simancas, y de cuales no existían actas legales de compra.

Aunque es cierto que Berrio dejó pasar el tiempo sin acatar directrices, advertencias y órdenes de la Contraloría, Fiscalía y de un juez para que entregara los mercados una vez fueron ubicados en unas bodegas privadas, la Sala concluyó que no es posible condenar al exgobernador por prevaricato por omisión pues no se demostró que actuara con dolo, ni que su conducta fuera caprichosa, ya que era inviable entregar las mercancías debido a que no había actas legales sobre la recepción de esos elementos señala la Corte Suprema de Justicia.

Agrega la sala de primera instancia en su fallo, que “proceder a la entrega de los elementos que formalmente no ingresaron a la administración, sería avalar o cohonestar las irregularidades que mediaron en tal entrega de los insumos”.

El exmandatario bolivarense dijo por su parte que desde el primer día que llegó a la administración departamental en 2008 se encontró con las inconsistencias de este contrato.

“Efectivamente vimos que en estos recibos no coincidían las fechas entre sí, tanto de la interventora de los contratos como de las almacenistas, por lo tanto, de inmediato se prendieron las alarmas. Además, había alertas del Ministerio de Hacienda porque el departamento estaba en ley 550, y por lo tanto había monitoreo constantes del Gobierno Nacional”, aseguró Berrio.

Por este mismo caso, dos exfuncionarias de la Gobernación de Bolívar fueron condenadas.

Esta no era el único proceso que enfrentaba ante las autoridades el exgobernador de Bolívar. Berrio también es investigado por presuntamente haber recibido en campaña dineros del polémico David Murcia, creador de DMG.