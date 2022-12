“Cuando estés borracha no me llames”: Mr. Black la rompe con el video de ‘Borracha’

El cantante cartagenero’ continúa dejando el género de la champeta por todo lo alto,

pues lanzó el video oficial de su reciente éxito ‘Borracha’.

El videoclip, de impecable factura, lo protagoniza la actriz Yuliana Mesa y es dirigido por Antonio Flores.

En menos de 24 horas de su lanzamiento oficial, el video clip tiene más de 80.000 reproducciones, pues ha sido un éxito total.

"Cuando estés borracha no me llames, cuando estés borracha no me escribas, cuando estés borracha no me llores, olvídate que existí en tu vida", dice el coro del reciente éxito del interprete.