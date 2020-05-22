Blu Radio Champeta
Champeta
En video: le quitan la vida a un reconocido DJ de champeta en un atraco
El hecho ocurrió durante un atraco que quedó registrado en cámaras de seguridad y que hoy genera indignación entre familiares, colegas y seguidores.
'Champenatón', la nueva apuesta musical desde el Caribe colombiano
Los artistas Checho Bula y el ídolo de la champeta, Papo Man, traen al país una nueva mezcla de vallenato, champeta y reguetón, con la canción Payaso Infiel.
Video: así quedó el bus de Mr. Black y Yuranis León luego de volcarse en vías de Bolívar
La esposa del cantante de champeta resultó lesionada, pero está fuera de peligro.
Daniella Álvarez: de señorita Colombia a guerrera de vida, así disfruta sus días en Desafío The Box
La hermosa presentadora sacó su mejor versión personal y actualmente es todo un ejemplo de tenacidad.
¿Lo recuerda? Así fue el show de Shakira en el Super Bowl 2020 que puso a todos a bailar champeta
La colombiana apareció junto al cantante Bad Bunny en el escenario y bailó champeta al mejor estilo, marcando tendencia mundial.
¡No perdonan una! Los mejores memes de la derrota del Real Madrid frente al Shakhtar
Los blancos perdieron en su debut de Champions League de locales contra el equipo ucraniano.
¿Dejó de ser Sailor Moon? Yuranis León sorprendió con video de la Barbie
“Aunque la vida sea color de rosa, en ocasiones estamos expuestos a todas las adversidades", expresó la artista.
Conozca ‘Pa Lante’, el nuevo éxito musical del grupo Bazurto All Stars
Los miembros del grupo revelaron detalles de su carrera profesional.
¡Paso a paso! Shakira enseña a bailar champeta como lo hizo en el Super Bowl
La barranquillera publicó en sus redes el tutorial del sorprendente baile que cautivó al mundo entero.
¡Le salió canción! La champeta que le hicieron a la fuga de Aida Merlano
En la costa, este tema ha revolucionado las redes sociales.