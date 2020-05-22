En vivo
Blu Radio  / Champeta

Champeta

  • DJ Yorlis
    DJ Yorlis
    Foto: Redes sociales
    Caribe

    En video: le quitan la vida a un reconocido DJ de champeta en un atraco

    El hecho ocurrió durante un atraco que quedó registrado en cámaras de seguridad y que hoy genera indignación entre familiares, colegas y seguidores.

  • Checho Bula y Papo Man.
    Checho Bula y Papo Man.
    Foto: suministrada por Checho Bula.
    Caribe

    'Champenatón', la nueva apuesta musical desde el Caribe colombiano

    Los artistas Checho Bula y el ídolo de la champeta, Papo Man, traen al país una nueva mezcla de vallenato, champeta y reguetón, con la canción Payaso Infiel.

  • Bus de Mr. Black después de volcarse
    Bus de Mr. Black después de volcarse
    Foto: cortesía
    Nación

    Video: así quedó el bus de Mr. Black y Yuranis León luego de volcarse en vías de Bolívar

    La esposa del cantante de champeta resultó lesionada, pero está fuera de peligro.

  • Daniella Álvarez
    Daniella Álvarez
    Foto: Instagram (@danielaalvareztv)
    Entretenimiento

    Daniella Álvarez: de señorita Colombia a guerrera de vida, así disfruta sus días en Desafío The Box

    La hermosa presentadora sacó su mejor versión personal y actualmente es todo un ejemplo de tenacidad.

  • 368449_shakira_concierto_afp_.jpg
    shakira_concierto_afp_.jpg
    TIMOTHY A. CLARY/AFP
    Entretenimiento

    ¿Lo recuerda? Así fue el show de Shakira en el Super Bowl 2020 que puso a todos a bailar champeta

    La colombiana apareció junto al cantante Bad Bunny en el escenario y bailó champeta al mejor estilo, marcando tendencia mundial.

  • Meme James Rodríguez : Foto Twitter @ElGolGarragol.jpeg
    Meme James Rodríguez / Foto Twitter @ElGolGarragol
    Deportes

    ¡No perdonan una! Los mejores memes de la derrota del Real Madrid frente al Shakhtar

    Los blancos perdieron en su debut de Champions League de locales contra el equipo ucraniano.

  • 364822_yuranis-leon_barbie_bluradio.jpg
    yuranis-leon_barbie_bluradio.jpg
    Entretenimiento

    ¿Dejó de ser Sailor Moon? Yuranis León sorprendió con video de la Barbie

    “Aunque la vida sea color de rosa, en ocasiones estamos expuestos a todas las adversidades", expresó la artista.

  • 357216_Canción 'Pa Lante' // Foto: Captura de YouTube Bazurto All Stars
    Canción 'Pa Lante' // Foto: Captura de YouTube Bazurto All Stars
    Sociedad

    Conozca ‘Pa Lante’, el nuevo éxito musical del grupo Bazurto All Stars

    Los miembros del grupo revelaron detalles de su carrera profesional.

  • 354461_Foto: Tomada de Instagram @Shakira
    Foto: Tomada de Instagram @Shakira
    Entretenimiento

    ¡Paso a paso! Shakira enseña a bailar champeta como lo hizo en el Super Bowl

    La barranquillera publicó en sus redes el tutorial del sorprendente baile que cautivó al mundo entero.

  • 345344_BLU Radio// Champeta sobre fuga de Aida Merlano. Foto: Instagram @josequesseprimera
    BLU Radio// Champeta sobre fuga de Aida Merlano. Foto: Instagram @josequesseprimera
    Entretenimiento

    ¡Le salió canción! La champeta que le hicieron a la fuga de Aida Merlano

    En la costa, este tema ha revolucionado las redes sociales.

