En video: le quitan la vida a un reconocido DJ de champeta en un atraco

La champeta en Cartagena y en San Basilio de Palenque está de luto. La violencia volvió a golpear la escena musical colombiana tras confirmarse el asesinato de un reconocido DJ, cuyo nombre era habitual en los picós y celebraciones del Caribe. El hecho ocurrió durante un atraco que quedó registrado en cámaras de seguridad y que hoy genera indignación entre familiares, colegas y seguidores del artista.

El crimen no solo apagó la vida de un joven que buscaba llevar el arte picotero por el Caribe colombiano, sino que también reabrió el debate sobre la inseguridad y el uso de armas en el país, incluso aquellas catalogadas como de letalidad reducida, que siguen cobrando vidas en las calles de la ciudad.



Atraco en Cartagena terminó con la vida de un DJ de champeta

La víctima fue identificada como Yorlis Yoriel Miranda Valdés, de 32 años, reconocido DJ de champeta y miembro del equipo del picó Vacile de Palenque. El ataque ocurrió el pasado 31 de diciembre, hacia las 7:30 de la noche, cuando se encontraba en una tienda del barrio El Nazareno, en Cartagena.

De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, dos hombres llegaron a pie al lugar y lo intimidaron para hurtarle sus pertenencias. Aunque Yorlis entregó lo que le pidieron, uno de los sujetos le disparó directamente al rostro y, cuando ya estaba en el suelo, volvió a accionar el arma.



Cámaras de seguridad registraron el violento ataque

Las grabaciones muestran con claridad el momento del atraco y el rostro de los presuntos agresores. Tras el disparo, el atacante continuó amenazando a las personas que estaban alrededor, mientras la víctima quedaba gravemente herida.

La Policía Metropolitana señaló que el arma utilizada era de letalidad reducida; sin embargo, las heridas se complicaron con el paso de los días. Yorlis permaneció hospitalizado y luchó por su vida durante casi dos semanas, hasta que falleció recientemente en un centro asistencial de la ciudad.



Así despidieron a Yorlis Miranda tras el violento atraco

La noticia generó una ola de mensajes en redes sociales. Familiares y amigos expresaron su dolor tras la muerte del DJ palenquero. “Primo hermano, te arrebataron la vida de la peor manera. Ojalá supieras la falta que nos vas a hacer. Que Dios te tenga en su santo reino”, escribió un familiar.

Desde el entorno cultural de Palenque también hubo pronunciamientos por el atroz desenlace: “La familia Rey de Palenque lamenta profundamente el fallecimiento de un familiar y colega en el arte picotero. Su sueño de ser un gran DJ nunca se apagará y permanecerá en nuestra memoria. Vuela alto, Yorlis”.

Las autoridades confían en que los videos de seguridad permitan identificar y capturar a los responsables para que este crimen no quede en la impunidad. Mientras tanto, la champeta despide a uno de sus exponentes más queridos.