De frente contra la corrupción: columna de Óscar Montes

En la lucha contra la corrupción debemos ser implacables. Cualquier concesión que hagamos servirá para darle más fuerza a ese flagelo que nos causa pérdidas anuales de miles de millones de pesos.

Todos debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para derrotarla. Un peso que se roban quienes han hecho de la corrupción su modo de vida, es un peso que nos sacan de nuestros bolsillos y es un peso que dejan de recibir los sectores más vulnerables de la sociedad, como niños y ancianos en estado de desprotección.

La llamada mesa técnica, creada por el Gobierno para discutir y analizar las iniciativas que llevará ante el Congreso para su aprobación en lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, acaba de llegar a acuerdos en puntos fundamentales y trascendentales.

Entre ellos se destacan: congelar y reducir los salarios de los congresistas, limitar a tres períodos los cuerpos colegiados de elección popular, declarar imprescriptibles los delitos contra el patrimonio público, declarar la obligatoriedad de la declaración de renta y activos por parte de todo funcionario público, hacer públicas y más eficientes las rendiciones de cuenta por parte de los funcionarios públicos y fortalecer instrumentos para perseguir el patrimonio de los corruptos, entre otros.

En estos hay acuerdos entre el Gobierno, los promotores de la consulta anticorrupción y los congresistas.

Por ello se espera que su aprobación no tenga mayores dificultades y tropiezos. Pero también es bueno decir que si bien es cierto que se requieren leyes con dientes, combatir la corrupción es mucho más que eso: es un compromiso personalísimo de todos y cada uno de nosotros, así como de toda la sociedad, para desterrar de nuestra cotidianidad cualquier expresión de corrupción.

Pueden existir muchas leyes, pero si no las hacemos cumplir y no las incorporamos a nuestro diario vivir, no pasarán de ser pura letra muerta. Y de eso no se trata.