Director de la Adres propone auditoría forense para los recursos del sistema de salud

En medio de la polémica que vive el país en torno a la reforma de salud y el estado que enfrenta hoy este sistema, el director de la Adres, Félix Martínez, planteó lo que, según él, podría dar claridad sobre el estado financiero del sector.

Durante su intervención en el Congreso de Gestarsalud en Cartagena, Martínez propuso que se realice una auditoría forense, incluso de una entidad internacional, para que de una vez por todas haya claridad sobre las cuentas y los estados financieros del sector salud.

De acuerdo al director, esta sería una forma de definir cuál es la realidad detrás de las “múltiples voces” y las diferencias entre los reportes que hacen las EPS de deudas, al igual que los hospitales, y los pagos del Gobierno.

“Como aquí hay tantas diferencias en los cuentos de 'usted me debe', 'yo le debo', debería haber alguien que se encargara, no estoy diciendo que lo vayamos a contratar o que lo vayamos a hacer todavía, ojalá alguien independiente, ojalá internacional que le pudiera decir a uno la plata se está yendo por aquí, se está perdiendo por acá, las deudas sí son o no son o cuál es la realidad (...) porque cuando se dicen tantas versiones el público queda confundido”, sostuvo.

El director de la Adres reiteró que el Gobierno está al día con sus obligaciones con las EPS, y que esta auditoría también podría dejar ver qué está pasando con estos recursos.

“Lo primero que hay que acabar es la integración vertical de negocios porque cuando yo contrato conmigo mismo las cosas son bien complicadas. Las EPS tienen muchos negocios integrados, y ya se ha evidenciado que eso es un riesgo muy grande (...) si yo le doy, por decirlo de alguna manera, a administrar el restaurante al administrador de un supermercado, voy a encontrar en pocos años que el supermercado tiene muchas ganancias y el restaurante anda muy mal (...) eso nos está pasando en el sector salud y esa integración vertical debe cerrarse definitivamente”, agregó.

