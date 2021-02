Ejército y Armada patrullarán Barranquilla durante eventos carnavaleros agendados de manera virtual

El alcalde de Barranquilla , Jaime Pumarejo , y el comandante de la Policía Metropolitana, general Diego Rosero, solicitaron apoyo a las fuerzas militares para realizar patrullajes en algunos sectores de la ciudad como El Bosque, Rebolo, Simón Bolívar, San José y Riomar.

La presencia del Ejército y la Armada en las calles se verá durante los dos próximos fines de semana para “hacer control social” durante los eventos carnavaleros programados de manera virtual, indicó el general Rosero.

"Tenemos que seguir haciendo este control para que no haya aglomeraciones de personas que no se cuidan, que no tienen tapabocas ni ninguna medida de bioseguridad. Nos la estamos jugando por la vida, ya hay unos polígonos claros y específicos donde habrá unos patrullajes conjuntos, de manera tal que el control social sea más cerrado", dijo el oficial.

Casi 1.500 fiestas se intervinieron el pasado fin de semana en Barranquilla y el objetivo de las autoridades es evitar que este panorama se repita en los próximos días.