El desgarrador en vivo de Natalia Curvelo antes de enterarse de la muerte de su hermano y estilista

Se conoció un desgarrador video en vivo que hizo la cantante de música vallenata Natalia Curvelo minutos antes de que supiera sobre la muerte de su hermano y el estilista de la agrupación, tras el fatal accidente que sufrieron los integrantes de su conjunto cuando iban en bus hacia Medellín a cumplir con compromisos.

La artista hizo un en vivo vía Instagram en el que relataba los momentos de angustia que estaba viviendo justo cuando los organismos de socorro intentaban sacar del bus a las personas anteriormente mencionadas.

Publicidad

Una dura narración

"Todos los muchachos están bien excepto mi hermano y Tavo, mi estilista. Yo los estoy viendo, ahí está el bus, ellos estaban dentro. Oremos mucho, necesito que mi hermanito y mi Tavo salgan bien de ahí. No les voy a decir lo contrario hasta que los saquen, no me atrevo, esto es grande mi gente, es muy horrible, una angustia muy fea. El terreno es inestable para poder sacarlos a ellos dos", relató Curvelo.

"Fue horrible"

"Estamos a las afueras de Medellín, como a una hora y media. Fue horrible, los pelaos están golpeados feo, hay otros que están ilesos y otros con heridas más graves, pero es muy angustioso, tengo la fe de que mi hermano y Tavo van a salir vivos, les estoy avisando", dijo entre lágrimas la artista.

Publicidad

Vea aquí el video: