El piloto quizás tirando sabroso y uno esperando: Ana del Castillo se despacha por demoras en vuelo

Las demoras en los vuelos de la aerolínea Latam registrados este fin de semana también afectaron a la cantante vallenata Ana del Castillo , quien debió permanecer cinco horas en una sala de espera del aeropuerto El Dorado de Bogotá por el cumplimiento de un itinerario hacia Barranquilla que debió darse a las 2:04 de la tarde, pero cuyo abordaje solo pudo darse hacia las 7:00 de la noche.

Ante la situación, la artista se mostró molesta en sus redes sociales, quien no dudó en despacharse en su particular estilo a través de su cuenta de Instagram.

“Estamos aquí en Latam. El vuelo tenía que salir a las 2, pero nos ignoran y el piloto quizás tirando sabroso y uno aquí esperando como unos perros, hijos de menos madres. Estamos quejándonos”, manifestó.

La cantante tenía pendiente una presentación en Barranquilla, la cual realizó hacia las 2:00 de la mañana, tras la participación en tarima de Diego Daza, Dany Daniel y otros artistas.

"Son unos maleducados", indicó la cantante en otra de sus historias.

Entre los otros motivos por los que se quejó del Castillo estaba el hecho de que les hubiesen dado agua con maní a pesar de la larga espera.

“Ni siquiera con jugo, con agua. Esa es la solución. La gente está desesperada, con ganas de irse y se burlan de nosotros. Ni siquiera dan explicaciones”, insistió en otro momento en sus redes sociales.

A sus quejas se sumaron las de otros usuarios en redes, quienes reclamaron que los funcionarios se burlaban.

“Solo encontramos funcionarios burlándose de la situación de los pasajeros y cero soluciones”, publicó vía Twitter el usuario Ruben Coronell. “Hoy me quisieron robar mi pasaje Bogota-Barranquilla, y que no aparecía, me conozco esa estrategia”, manifestó otra usuaria identificada como Patricia García Arteta.