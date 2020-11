El sentido mensaje de la esposa del cantante Jesús Manuel Estrada tras 17 años de su muerte

View this post on Instagram

Hoy hace 17 años que ocurrió tu abrupta partida, déjando un vacío e inmenso dolor en nuestra familia y en todos los que tuvimos la oportunidad de estar a tu lado y de conocer el gran ser humano que fuiste!! Para tu hijos, nuestras familias y para mi, seguirás siendo uno de los más lindos recuerdos!! Gracias por haber formado parte de nuestras vidas y por tu legado!! Vivirás por siempre #JesusManuel #legadocontinua @sneyderestradaoficial