Electricaribe, ¿ahora sí será atractiva? Columna de Óscar Montes

La verdad es contundente y no admite ningún tipo de discusión: en las actuales circunstancias Electricaribe no resulta atractiva para nadie. Es un “hueso” que no despierta ningún interés de inversionistas nacionales o extranjeros.

El Gobierno Nacional lo sabe y por eso tomó la decisión de aprobar a través del Ministerio de Hacienda el desembolso de 735 mil millones de pesos para que la empresa desarrolle en los próximos 12 meses un ambicioso plan que permita mejorar la calidad del servicio.

Pero, sobre todo, para “embellecerla” con el fin de que alguien se decida en ser su nuevo operador.

Y la verdad es que ese nuevo operador no se vislumbra en el panorama. El Gobierno está a punto de tomar otra medida para tratar de estimular a posibles inversionistas. Se trata de eliminar la limitación que existe en el sentido de que ninguna empresa nacional pueda tener más del 25 por ciento del mercado.

Ello con el fin de que Codensa de Bogotá o EPM de Medellín se motiven para ser nuevos operadores de Electricaribe, algo que tampoco se ve muy atractivo, pues cada una de ella tiene necesidades muy apremiantes, en especial EPM con la crisis de Hidrohituango.

Así las cosas, el panorama de Electricaribe no está despejado en estas últimas semanas del gobierno de Juan Manuel Santos, quien se había comprometido a solucionar ese “chicharrón” antes de abandonar la Presidencia.

Lo único cierto es que los 735 mil millones que destinarán para mejorar la calidad del servicio los pagaremos los usuarios de la empresa, mediante el incremento en las tarifas. ¿O alguien piensa que se trata de un regalo de despedida de Santos?