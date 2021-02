En Providencia piden agilizar reconstrucción porque temporada de huracanes está a punto de volver

Josefina Huffington, lideresa raizal de Providencia, habló en Mañanas BLU 10:30 acerca de la recuperación de la isla, cuando en el archipiélago de San Andrés empieza la intranquilidad por el próximo regreso de la temporada de huracanes.

Este miércoles, se cumple el día 55 del plazo de 100 que el Gobierno de Iván Duque se impuso para la reconstrucción de los destrozos que dejó el huracán Iota en noviembre de 2020 .

"Estamos más que pesimistas. Eso nos ha dejado viviendo el peor momento en toda nuestra historia ancestral. Hasta este momento da la impresión de que el Gobierno no tiene un plan de acción sobre lo que se vaya a desarrollar", declaró Huffington.

"Todavía hay gente que se encuentra mojándose. Han venido demoliendo muchas casas y la gente está en carpas. La situación de Providencia es triste y lamentable", agregó.

Según Huffington, la promesa hecha por el presidente Duque tras el huracán fue restaurar en el plazo de 100 días y el lapso se cumplió este martes sin que sus palabras se cumpliesen.

"Desde el inicio el Gobierno no tuvo un plan de acción . Si hubieran tenido un plan de acción, las construcciones ya hubieran comenzado", sostuvo.

"Los techos que han colocado no están bien, no cumplen con la referencia técnica antihuracán, no tienen amarre. Si llega otro huracán, esos techos nuevamente se van a volar", añadió.

Según la lidereza, lo que debe destacarse es el trabajo de las Fuerzas Militares en la isla, cuyos integrantes hicieron la limpieza de los detrozos y esta fase se encuentra en un 90 %.

