Encadenada en la Registraduría, mujer exige que avalen su candidatura a la Gobernación del Cesar

Alexandra Pineda Ortiz completa más de 24 horas atada a cadenas y en completo ayuno a las afueras de la Registraduría en Valledupar, en señal de “protesta” para reclamar su derecho a participar en las próximas elecciones como candidata a la Gobernación del Cesar y rechazar lo que para ella ha sido una “violación al debido proceso”.

Pineda cuenta que se inscribió con el aval de la Colombia Humana y el apoyo del Pacto Histórico, pero la Registraduría le rechazó su inscripción alegando que dos partidos de esa coalición ya le habían dado su coaval a otra aspirante.

No obstante, Pineda insiste en que cuenta con el apoyo de otros seis partidos del Pacto y que, a diferencia de la otra aspirante, ella sí se presentó en representación de este colectivo.

Además, la aspirante se queja de que la Registraduría, en su decisión, concluye que ante esta “no procede ningún recurso”, por lo que insiste a las autoridades competentes que se revise de fondo.

"Mi partido es Colombia Humana y mi coalición es el Pacto Histórico, y no ha inscrito más candidatura que la nuestra. Entonces, no entendemos por qué de manera arbitraria emiten un auto y me lo notifican 10 días después de mi inscripción", contó.

Pineda interpuso una tutela ante un juzgado del Cesar y afirma que, mientras el juez no se pronuncie, ella no cesará su protesta.

