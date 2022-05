"Es inaceptable que nos hayan sometido a tres días sin fluido eléctrico": alcalde Jaime Pumarejo

El alcalde de Barranquilla , Jaime Pumarejo, criticó los constantes apagones que esta semana han mantenido a oscuras y soportando altas temperaturas a gran parte de la ciudad, debido a las labores de mantenimiento realizadas por el operador de energía.

"Es inaceptable, lamentable, nos han sometido a tres días sin fluido eléctrico y, más aun, en un momento en el que el calor y la humedad en Barranquilla es intolerable para muchos. Entendemos que Air-e está haciendo un esfuerzo, pero no nos puede someter a días como estos, esto no puede volver a suceder", manifestó el mandatario, quien a su vez pidió a la empresa de energía ser más eficiente a la hora de ejecutar estos trabajos.

Pumarejo recordó que los usuarios del Caribe "son los que pagan las tarifas de energía eléctrica más costosas del país", ya que no solo están pagando por el servicio que reciben hoy, sino también por las obras que dejaron de ejecutarse por más de dos décadas.

En este sentido, el alcalde pidió al Gobierno Nacional “ser solidarios con el Caribe colombiano, porque no puede ser que la región donde más se necesita el consumo de energía, se paguen las tarifas más altas”.

“No puede ser que una familia estrato 1 o 2 tenga que pagar hasta 300 mil pesos por una factura. No tienen cómo pagarlo y después nos dicen que somos mala paga. Nosotros no somos mala paga, simplemente no podemos hacer milagros”, dijo.

Vale recordar que la Procuraduría solicitó explicaciones a Air-e por cortes de energía notificados sin anticipación en Barranquilla y Puerto Colombia. La representante del Ministerio Público advierte que, ante la afectación producida por un periodo de 21 horas en dos días, debe establecerse una compensación.

