Riesgo de seguridad en cárcel La Vega de Sincelejo: hace mes y medio está sin luz

Hace mes y medio en la cárcel La Vega de Sincelejo se presentó una emergencia en la parte eléctrica que dejó sin fluido eléctrico el muro perimetral del establecimiento carcelario, es decir, donde están las garitas desde donde los dragoneantes prestan su servicio de vigilancia.

El Sindicato del Inpec en Sincelejo advirtió que la situación puede generar problemas en la seguridad o desencadenar una posible fuga de presos.

Pese a que notificaron a Uspec que se requerían $110 millones para reparar las acometidas, la entidad dijo que no tenían presupuesto para girar dichos recursos este año, por lo que tendrían que esperar unos siete meses para que se repare el daño.

“En atención a lo requerido se informa que conforme al plan de inversión con vigencia 2022 para la elaboración del presupuesto de vigencia fiscal 2022 se aclara que, dentro de este, no se encuentra mantenimiento de red eléctrica”, contestó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.

Son 488 internos los que actualmente hay, entre ellos, varios miembros del Clan del Golfo, lo que podría agravar la situación debido a la alta peligrosidad que representan.

“Seguimos a oscuras, se ve afectada la seguridad dentro del penal, no sabemos en qué momento podría hacer una posible fuga y no tenemos como contrarrestar cualquier acto delictivo”, señaló el dragoneante y miembro del INPEC, Jorge Luis Aníbal Ospino, mientras que desde el Ministerio de Justicia aún no hay respuesta concreta frente a la emergencia eléctrica.

