"Es reprochable, siento más pena porque es cartagenero": Alcalde Dau por escándalo de senador Flórez

El alcalde de Cartagena, William Dau, rompió el silencio y se pronunció tras el escándalo que protagonizó el senador Álex Flórez la madrugada del pasado viernes 2 de septiembre cuando intentaba ingresar de manera irregular con una mujer a un hotel de la ciudad.

El mandatario calificó como “reprochable” la conducta del senador del Pacto Histórico, no solo al agredir verbalmente a los uniformados de la Policía que atendieron el procedimiento, sino también por la supuesta contratación de una dama de compañía en la Torre del Reloj.

“Ese es el resultado de lo que hace el alcohol, te hace perder el control. Este Senador manifestó tener problemas con el alcohol y ha debido buscar ayuda antes de este episodio. Es reprochable este acto del senador, y siento más pena porque este señor ses cartagenero, y la joven, aunque no es menor de edad, solo tiene 19 años y eso no se hace”, dijo.

Sin dejar claro lo que cree podría pasar con el Senador tras el bochornoso episodio, el alcalde aseguró que espera que pueda superar sus problemas con el alcohol.

“Que se mejore, que companga sus actitudes, que si tiene problemas con el trago que busca ayude y no vuelva a beber (…) Probablemente el incidente, no digo que sea así o no, pero posiblemente lo que lo llevó a la Torre del Reloj a buscar una trabajadora sexual era porque ya estaba entrado en tragos y la gente pierda las inhibiciones. Posiblemente eso lo llevó a decir: voy a buscarme una mujer, por el trago, ese el peligro del trago”, indicó.

El alcalde señaló, además, que la ciudad trabaja para combatir la explotación sexual y la trata de personas, que sigue siendo uno de los grandes flagelos que impacta en el turismo y en toda la ciudad.

“En Cartagena periódicamente todos sacan el escándalo sobre lo que sucede en la Torre del Reloj, y es algo que en esta administración estamos combatiendo. De hecho, estamos próximos a estrenar un programa que estamos haciendo con el gobierno de los Estados Unidos, con USAID, para el tema de la trata de personas, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Este proyecto comenzará en breve, y vendrán más de 2 millones de dólares para invertir en la atención de esta situación”, detalló.

Por su parte, la secretaria de interior de Cartagena, Ana María González, destacó la labor de Hotel Caribe, que señaló, cumplieron su compromiso de cero tolerancias con la explotación sexual.

"Para nosotros es de relevancia el papel fabuloso del Hotel Caribe en la contención de la posible situación de explotación sexual. Ahí se nota que los años que hemos venido trabajando en La Muralla Soy Yo dan resultado. Notan la situación, actúan conforme a la ruta. Si todos los operadores turísticos tuvieran ese apoyo decidido la ciudad fuera otra", sostuvo.

De acuerdo a la Alcaldía, en lo que va corrido de este año, Migración Colombia ha prohibido el ingreso a la ciudad de más 400 personas que presentan algún tipo de antecedente o anotación por delito sexuales.

