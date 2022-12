¡Esto no es serio: 53 candidatos presidenciales! Columna de Óscar Montes

El diario El Nuevo Siglo de Bogotá publicó la lista de los aspirantes a la Presidencia de la República, entre los que se destacan ex ministros, ex congresistas, ex alcaldes, ex gobernadores, ex vicepresidentes, ex magistrados, ex negociadores de paz...ex, ex y ex.



El próximo año todos ellos, menos uno, obviamente, podrán agregar a su hoja de vida un nuevo logro: ex candidato presidencial, que me imagino que debe servir de mucho, a juzgar por la larga lista de aspirantes a suceder a Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño.



Veamos la lista:

Claudia Nayibe López

Jorge Enrique Robledo

Aldemar Narváez Serrato

David Turbay Turbay

Efraín Torres Plazas

Hilmar Mario Moreno

Carlos Eduardo Caicedo

Alejandro Ordóñez Maldonado

Clara López Obregón

Sergio Fajardo Valderrama

Myriam Pinilla

Gustavo Francisco Petro Urrego

Jaime Araújo Rentería

Juan Sebastián de Zubiría

Jaime Enrique Bedoya

Juan Carlos Pinzón Bueno

Alexander Amaya

Luis Hernando Cifuentes

Piedad Esneda Córdoba Ruiz

Eivar Galíndez Portilla

Neys Santana Sarmiento

Julio César Fuenmayor

Cristóbal Osorio Arcila

Fabio Antonio Forero Chávez

José Dagoberto Pulgarín

Héctor Orlando Martínez

Alejandro Sánchez Polanía

Germán Vargas Lleras

Jairo Raúl Clopatofsky

Marta Lucía Ramírez

Renny Rueda Castañeda

Luis Herlindo Mendieta

Jaime Aldana Valdés

Daisy Milena Gómez

Carlos Alfredo Roa

Henry Uribe Velásquez

Francisco Javier Franco

Aldemar Arenas Rojas

Jesús Guerrero Hernández

Wilson Yamid Hernández

Cecilia Aristizábal Mora

Frank Joseph Pearl González

Luis Emilio Durán Gelvez

Humberto de la Calle

Edinson Delgado

Juan Fernando Cristo

Iván Duque

María del Rosario Guerra

Paloma Valencia

Carlos Holmes Trujillo

Rafael Nieto Loaiza

Ubeimar Delgado

Rubén Darío Lizarralde...

Por increíble que parezca, todos ellos quieren ser presidentes de Colombia. Todos dicen estar preparados para asumir la jefatura del Estado el próximo 7 de Agosto. Todos hablan con propiedad de economía, relaciones internacionales, política y otros asuntos del Estado.

Una de dos: O ser Presidente de Colombia es el mejor cargo del mundo o en Colombia el número de desocupados es mucho mayor de lo que creíamos. No hay otra razón que explique esta cosecha de aspirantes a la Presidencia de la República.

Y lo peor de la lista de El Nuevo Siglo está incompleta: falta Timochenko de las FARC, que lo está pensando..

Así las cosas, que no se diga que los colombianos no somos optimistas. Por lo menos estos connotados 53, ¿54?, compatriotas creen ciegamente que podrán llegar a la Casa de Nariño el próximo año. Y lo mejor, hecho que reafirma su optimismo: ¡Qué pueden cambiar al país...!

