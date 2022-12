Estudian si una bacteria pudo causar muerte joven tras vacunación

El caso de Sandra Polo, la joven que murió a inicios de agosto tras la aplicación de una vacuna en la IPS Prevention de Barranquilla, sigue siendo objeto de investigación para las autoridades de salud, quienes señalaron que hallaron en el pozo de agua de la entidad una bacteria hidrófila, la misma que le hallaron a la mujer en estudios que le practicaron horas previas a su fallecimiento.

Publicidad

De acuerdo con un comunicado de prensa entregado por la Secretaría de Salud, en la mañana del miércoles fue realizado el cierre del sistema de autoabastecimiento de agua porque este tenía una conexión irregular y, además, porque al estar contaminado el líquido con la bacteria, "representa un riesgo para la salud de las personas que utilizan las instalaciones".

Las instalaciones de esta IPS permanecen cerradas desde el pasado 8 de agosto por orden de la autoridad distrital de Salud, luego de determinar que esta no cumplía con las normas de habilitación, tras abrir una investigación por la muerte de Polo.

Publicidad

En el comunicado señalaron que continuarán investigando para imponer las sanciones pertinentes y saber qué causó la muerte de la estudiante de enfermería.

Publicidad

Ante esta información, los familiares de la mujer consideran que la presencia de tal bacteria no pudo ocasionar su muerte, pues no se explican cómo terminó hinchado el brazo en el que le aplicaron las vacunas. Piden a las autoridades que sigan investigando y que, por lo pronto, no sea descartada ninguna versión.